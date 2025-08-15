Присоединяйтесь к акции «Собери ребенка в школу»!

Депутат окружного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2 Николай Егоров принял участие во всероссийской акции «Собери ребенка в школу», направленной на оказание адресной помощи детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, а также детям-инвалидам и детям участников СВО, проживающим в воссоединенных регионах.

«Делать добрые дела просто! Я с радостью присоединился к этой важной инициативе, — отметил депутат. — В этом году Ксения отправляется в первый класс, и подарочный сертификат, который она получила, поможет ей приобрести необходимые для учебы канцтовары. Надеюсь, что этот подарок станет для нее хорошим стартом в мир знаний».



К акции партии «Единая Россия» присоединился и депутат округа Дмитрий Григорьев. Он передал Веронике, воспитывающейся в многодетной семье, рюкзак и набор канцелярии.



«Рад, что можем поддержать семьи и помочь детям уверенно начать новый учебный год. Такие простые вещи — большая помощь для родителей и важная поддержка для ребёнка», — отметил Дмитрий.



Акция «Собери ребёнка в школу» продолжается и каждый желающий может внести свой вклад в подготовку детей к новому учебному году.



По информации Шумерлинского отделения партии «Единая Россия».