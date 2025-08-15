Объявлен конкурс на лучшее озеленение и благоустройство

Администрация Шумерлинского округа приглашает жителей и организации принять участие в ежегодном конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство территории. Конкурсные материалы (фотографии, заявки) принимаются до 22 августа по электронной почте: gshum-admgkh1@cap.ru и в здании администрации по ул. Октябрьской, 24, кабинет № 201.

Принять участие можно в 5 номинациях: «Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы (в границах предоставленного участка, а также прилегающей территории)»; «Оформление цветников и уголков отдыха»; «Озеленение и благоустройство улиц частного сектора»; «Озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов»; «Озеленение и благоустройство приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов».



Подготовила Н. Владимирова.