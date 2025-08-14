Новая технология для безопасности пешеходов

На региональной сети дорог в оживленных местах райцентров муниципальных округов запланировано проведение работ по устройству «умных» проекционных пешеходных переходов.

Специалисты «Чувашупрдора» с выездом на место уже определили участки дорог с большим потоком пешеходов, особенно вблизи транспортных узлов, торговых центров, социально значимых объектов, школ и других общественных мест, провели замеры для дальнейшей разработки сметных расчетов и подготовки технического задания. В первую очередь проекционные пешеходные переходы оборудуют на республиканских дорогах, проходящих через районные центры, так как на этих дорогах наибольшая интенсивность движения.



Суть технологии проекционных переходов заключается в следующем. Над проезжей частью устанавливают светодиодные проекторы, которые проецируют дорожную разметку 1.14.1 (пешеходный переход), количество проекторов зависит от ширины дорожного полотна, но не более 1 проектора на 2 полосы движения. Таким образом, создаётся световой коридор, который полностью дублирует «зебру» с устройством световой сигнализации.



Принцип работы проекционного пешеходного перехода: датчик движения фиксирует нахождение пешехода на дороге, «облачная» платформа передаёт сигнал на табло, которое установлено в 70-100 метрах от пешеходного перехода, и табло визуально предупреждает водителя о возможной опасности, например, «Внимание! Впереди пешеход!» с применением звуковой сигнализации; проектор выводит на дорожное полотно проекцию знака пешеходного перехода; устройство звукового оповещения помогает слабовидящим людям сообщить о наличии пешеходного перехода на их пути; модуль управления освещением контролирует работу осветительного оборудования на пешеходном переходе.



Минтранс Чувашии.