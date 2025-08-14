Заявление в ЗАГС на портале Госуслуг дарит шанс на романтическое путешествие

Рассказать о моменте, как появилось решение создать семью, и выиграть романтическое путешествие. Такой шанс предлагает всероссийский марафон о любви «Выходи за меня» парам, подавшим заявление о регистрации брака через портал Госуслуг.

Возможность подать заявление в ЗАГС онлайн появилась по нацпроекту «Экономика данных», при поддержке которого и проходит этот марафон.

Испытать свою удачу могут как влюбленные, планирующие сыграть свадьбу, так и уже заключившие брак.

Для этого участникам нужно написать пост о том, когда они поняли, что хотят связать себя узами брака с любимым человеком, затем опубликовать его на своей странице в Вконтакте. Страница должна быть открытой, под постом обязательно нужно указать хэштеги #ВыходиЗаМеня и #Госуслуги и подписаться на сообщество Госуслуг в ВКонтакте.

Марафон историй продлится до 8 октября. Лучшие посты будут размещены на сайте проекта выходизаменя.рф. Среди участников еженедельно и ежемесячно разыгрываются специальные призы в виде брендированного мерча Госуслуг: термосы, толстовки, чехлы для чемоданов. Распределение призов между победителями розыгрыша — случайным образом. Доставка — почтой.

А в борьбе за главный приз — путешествие на двоих по России — будут участвовать только пары, подавшие заявления в ЗАГС через Госуслуги. Победителей объявят по окончании проекта.

Отметим, что онлайн-сервис подачи заявления в ЗАГС через Госуслуги остаётся одним из самых востребованных: за всё время в России им воспользовались свыше 2,3 миллиона пар.

Минцифры Чувашии.