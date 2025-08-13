В Следственном управлении Чувашии создано представительство Информационного центра СК России, первоочередной задачей которого является обеспечение открытости и доступности комитета для прямой связи с гражданами и оперативного реагирования на их обращения.

Обратная связь с жителями республики осуществляется через официальный аккаунт информационного центра в социальной сети «ВКонтакте», а также через персональную страницу инспектора. На этих платформах можно задавать вопросы, направлять обращения, а также в режиме онлайн получить необходимую помощь, юридическую консультацию и рассчитывать на оперативное реагирование и четкую обратную связь.