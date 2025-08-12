Продолжается развитие цифровых сервисов

Комплексная помощь гражданам – приоритет национального проекта «Экономика данных», направленного на создание и внедрение современных технологий в социальной сфере и бизнесе.

Портал госуслуг предлагает широкий спектр сервисов, объединённых по принципу жизненных ситуаций: вопросы многодетных семей, замена и восстановление документов, строительство жилья, защита от мошенничества и прочие. Каждая такая ситуация объединяет услуги и справочную информацию по соответствующей тематике, что позволяет сократить сроки оказания госуслуг, число посещений ведомств, количество предоставляемых гражданами и бизнесом документов.



В среднем одна жизненная ситуация объединяет 17 государственных услуг и сервисов. Система автоматически заполняет данные из профиля заявителя, поэтому комплексное получение услуг в рамках жизненной ситуации проще и быстрее, чем их оформление по отдельности. В среднем на 64 % снизилось число визитов в ведомства, на 35 % сократилось время на оформление услуг, на 29 % – количество нужных документов.



На федеральном уровне сервисы «жизненные ситуации» внедряются с 2023 года. С конца 2024 года также реализуются и региональные сервисы. Всего до конца 2025 года будут работать 70 федеральных и 425 региональных сервисов.



В числе самых востребованных жизненных ситуаций – сервисы для поступления в вуз, записи на любительские соревнования, для многодетных семей и защиты от мошенников в Сети. Так, жизненной ситуацией для поступления в вуз воспользовались более 7,5 млн человек, для записи на любительские соревнования – более 940 тыс., к сервису для многодетных семей обратились более 900 тыс., а к сервису для защиты от мошенников в Сети – около 800 тыс. человек.



Источник: АНО «Национальные приоритеты».