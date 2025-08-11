Ягодный фестиваль Чувашии обещает пройти со смаком

Август – самый сочный и вкусный месяц лета. А Ягодный фестиваль, который состоится 16 августа в Чувашии, раскроет всё многообразие вкусов и цвета!



Как сообщает госпаблик Минсельхоза Чувашии, третий по счету фестиваль ягод развернется на площадке по проезду Машиностроителей, 1, стр. 16 в Чебоксарах и соберёт садоводов, фермеров, производителей ягод, всех, кто развивает российское село, и просто любителей ягод.



Здесь можно будет посетить ярмарку ягод и фермерской продукции, ознакомиться с лучшими аграрными решениями, узнать что-то новое в открытом лектории со спикерами, всей семьей принять участие в мастер-классах. Конечно же, будут и концертная программа, и развлечения для детворы. А еще лотереи, розыгрыши и подарки.



Организаторы приглашают всех желающих – участников и просто гостей. Фестивальная площадка будет работать с 10 до 18 часов, вход свободный.



Подготовила Н. Игнатьева.