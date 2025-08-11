Школьники из Чувашии завоевали серебряную медаль на выставке изобретателей в Японии

Три школьника из Чувашии получили серебряную медаль на Международной выставке юных изобретателей IEYI-2025, проходившей с 6 по 8 августа в Осаке (Япония) в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2025, за проект беспилотной системы безопасной добычи торфа «СМАРТ ТорфоТрак».

Иван Воронцов, Вадим Фесенко и Виктория Копышева из Дома научной коллаборации имени Абрукова в городе Чебоксары представили роботизированную систему, которая сочетает высокоточную RTK-навигацию, инновационную RFID-технологию быстрой смены оборудования и цифровой двойник для управления процессом добычи торфа. Система направлена на повышение производительности, снижение рисков для работников и минимизацию экологического воздействия.

В этом году на выставке IEYI-2025 свои разработки представили участники из 13 стран. Российская команда представила 10 проектов, восемь из которых были отмечены наградами. Общий итог российской сборной — 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали.

Участие юных изобретателей из РФ на IEYI впервые состоялось в 2017 году при поддержке юридической фирмы «Городисский и Партнеры», которая получила приглашение Японского института и координировала участие российской делегации. Организацией участия российской команды на выставке также ежегодно занимается группа компаний «Технопол», являющаяся официальным национальным делегатом IEYI в РФ.

Следующую Международная выставка юных изобретателей организаторы планируют провести в 2026 году в Южно-Сахалинске.

Отметим также, что в России реализуется федеральный проект «Кадры для цифровой трансформации» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который способствует развитию IT-компетенций в молодежной среде. В рамках проекта школьники и студенты проходят бесплатные курсы по программированию, робототехнике и технологиям искусственного интеллекта.

Минцифры Чувашии.