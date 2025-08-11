В Чувашии расширили меры поддержки студентов из многодетных семей

Правительством Чувашии принято постановление, которое вносит изменения в существующий порядок предоставления бесплатного питания в высших и средних специальных учебных заведениях региона.

Ранее право на бесплатное питание за счёт бюджета имели только студенты из малоимущих семей, обучающиеся по программам подготовки рабочих профессий и служащих. Теперь же питание будет предоставляться всем студентам очной формы обучения из многодетных малоимущих семей, независимо от направления обучения.

Кроме того, по инициативе Минобразования Чувашии проиндексирована стоимость питания. При одноразовом питании государство будет предоставлять 99,89 рублей вместо 68,76 рублей в день на человека, а при двухразовом питании – до 159,82 рублей.

чувашинформ.рф