Шумерлинцы отметили День физкультурника на спортивных площадках

9 августа, шумерлинцы, как все граждане нашей страны, отметили Всероссийский День физкультурника на спортивных площадках.

Череду спортивных мероприятий открыло торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника, которое состоялось 8 августа в городе Шумерле в канун праздника, на котором работники спортивной отрасли были отмечены ведомственными наградами Минспорта Чувашии, почетными грамотами и благодарностями администрации Шумерлинского муниципального округа.

Главной спортивной площадкой в субботний праздничный день стал стадион «Труд». Спортивный день начался с энергичной зарядки и Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников администрации Шумерлинского муниципального округа и территориальных отделов.

В спортивном зале стадиона звание сильнейшей команды оспаривали мужские команды в традиционном турнире по волейболу.

На открытой волейбольной площадке спортивного объекта развернулись волейбольные баталии турнира по женскому пляжном волейболу.

Спортивная площадка МБОУ «СОШ №6» приняла участников турнира по мини-футболу среди детских дворовых команд.

В шахматной студии «Пегас» Дворца детского и молодежного творчества любители интеллектуальных игр оспаривали звание сильнейших в турнирах по шахматам и шашкам.

По завершению всех спортивных мероприятий победители призеры соревнований были награждены призами и грамотами, а главное, что все участники получили колоссальный заряд бодрости и энергии.

