Круглосуточная психологическая поддержка героев СВО и их родных

Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО по всем направлениям. Особое внимание уделяется психологической поддержке героев и их близких, чтобы адаптация к мирной жизни проходила быстрее и эффективнее.

Операторы линии психологической поддержки Министерства обороны Российской Федерации круглосуточно и на безвозмездной основе помогают всем обратившимся военнослужащим и членам их семей. Звонить можно в любое время по номеру горячей линии 8 800 550-67-98.

Также психологическая и социальная помощь ветеранам спецоперации оказывается в рамках проекта «СвоиРодные.рф». Одним из важнейших блоков платформы стали понятные и универсальные сценарии и речевые модули. Родственники могут использовать их для общения с героями СВО, в том числе в кризисных ситуациях.



Фонд «Защитники Отечества».