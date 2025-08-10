И вновь о «двойке»

Когда на маршруте № 2 появится автобус? Вновь с таким вопросом в редакцию на этой неделе обратилась читательница газеты. Стоит сказать, что и в группе для обсуждения Телеграм-канала администрации Шумерлинского округа тоже не раз поднималась тема «двойки». В середине июля администрация ответила, что проблема, которая вызвана отсутствием водителей у перевозчика, пока сохраняется: «В последнее время уволились водители маршрута № 2. … Информация о вакансиях водителей категории D размещена и в Центре занятости населения, и в социальных сетях, но результата пока нет».



После звонка читательницы мы связались с индивидуальным предпринимателем Анатолием Решновым, чтобы узнать, есть ли какие подвижки? Но увы, водителей на маршрут пока нет. Правда, есть надежда – рассматривается одна кандидатура. Трудоустроится ли этот человек, перевозчик пока сказать не может. Но и в случае положительного исхода дела новому водителю обязательно нужен будет напарник на маршруте.



Остаётся добавить, что дефицит кадров в настоящее время сфера транспортного обслуживания населения испытывает везде – и в малых городках, и в столицах регионов. Профессия водителя нынче не в списке популярных и привлекательных.

Наталья Игнатьева.