Внимание: клещи!

Вопреки всеобщему мнению, клещи не обязательно нападают на нас с деревьев. Они живут в траве

и могут забраться под штанину, в обувь. Занести клеща в дом могут даже домашние питомцы.

Клещи ждут свою добычу в траве, на листьях и ветках кустов.

Клещи не любят солнечные открытые места, предпочитают затененные прохладные и влажные участки. Максимальная активность клещей в мае-июне, вторая волна — сентябрь—октябрь.

Страшен не сам укус клеща, а заболевания, которыми он может заразить: клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз.



Клещ может оказаться абсолютно незаразным, а может быть носителем одного или двух возбудителей упомянутых заболеваний. Как же профилактировать укусы клещей, куда обращаться и что делать, если вас или вашего ребенка укусил клещ?



Отправляясь в лес или парк, используйте репелленты, в том числе разрешенные для применения у детей. Чтобы отпугнуть паразитов, бывает достаточно обработать одежду и обувь человека, не нанося препарат на кожу.



Регулярно осматривайте себя, особенно обращая внимание на открытые участки тела и те места, где кожа мягкая и тонкая: локтевые сгибы, подколенные области, паховые складки, подмышки. Клещ не кусает сразу, он может блуждать в поисках удобного места до нескольких часов.



Если клещ всё же укусил, необходимо как можно скорее обратиться в медицинское учреждение. Важно помнить, что инфицированные клещи внешне неотличимы от здоровых, поэтому каждый укус требует серьёзного отношения и своевременного обращения за медицинской помощью.

В любом случае, постарайтесь удалить клеща как можно быстрее, но при этом аккуратно, не придавив тельце. Чем дольше клещ находится в коже, тем выше риск заражения. Если клещ будет снят менее чем через 24 часа после присасывания, то вероятность заразить человека боррелиозом равна нулю.



К симптомам, появляющимся при укусе клеща, относят покраснение ранки вокруг укуса. Если насекомое уже напилось крови, то отваливается, и тогда его можно обнаружить на одежде. Покраснение держится до 3 дней. Ранку необходимо обработать антисептиком. После может быть небольшая болезненность кожного покрова.

СПРАВОЧНО

Клещевой энцефалит – вирусное природно-очаговое заболевание с поражением нервной системы. Природные очаги клещевого энцефалита – это географические регионы, преимущественно лесные и лесостепные, где в природных условиях обитают иксодовые клещи, являющиеся резервуарами и переносчиками вируса клещевого энцефалита, а также животные – носители или «кормители» этого вируса (к ним относятся около 130 видов грызунов, дикие и домашние млекопитающие, птицы).



Шумерлинский ММЦ.