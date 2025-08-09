279 семей в Чувашии с начала 2025 года воспользовались материнским капиталом для оплаты детского сада. Отделение СФР по Чувашии напоминает о возможности направить средства на дошкольное образование сразу после рождения ребенка, а также о других направлениях

использования маткапитала.

Направить средства на обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребёнка, на которого получен государственный сертификат, то есть не дожидаясь его трехлетия. Родители могут оплатить услуги по содержанию и образованию детей как в государственных учреждениях, так и в частных, у индивидуальных предпринимателей.



Напомним, что средствами материнского капитала можно оплатить обучение в вузе, колледже, кружках и секциях, курсы вождения автомобиля или изучения языка. Главное, чтобы образовательная организация (индивидуальный предприниматель) находилась в России и имела лицензию.



«Для удобства родителей и быстрого обмена данными Отделение СФР по Чувашии заключило соглашения с 554 образовательными организациями региона, в том числе с 516 школами и детскими садами. Благодаря этому родителям достаточно подать в Отделение СФР только заявление о распоряжении средствами маткапитала. Информацию о договоре на обучение региональное отделение запросит самостоятельно», – отмечает управляющий Отделением СФР по Чувашии Валерий Николаев.



Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно в личном кабинете на «Госуслугах», в клиентской службе отделения или в МФЦ.



Программа материнского капитала продолжает совершенствоваться: срок рассмотрения заявлений на распоряжение средствами маткапитала сокращен с 10 до 5 рабочих дней. Это нововведение позволяет семьям быстрее реализовать свои планы по использованию сертификата.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.