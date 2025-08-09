Инициатива плюс поддержка равняется комфорт

В поселке Мыслец окончен ремонт грунтовой дороги по улице Октябрьской

Реализация проекта в рамках программы инициативного бюджетирования стала возможной благодаря проявленной инициативе местных жителей.



Как рассказала нашей газете начальник Краснооктябрьского территориального отдела Анна Смолина, подрядчик — ООО «ДПМК Шумерлинская» — сдал объект в рекордно короткие сроки, всего за несколько дней. «Отремонтированную дорогу протяженностью 250 метров жители приняли с радостью и благодарностью», — отметила руководитель.



Общая сумма контракта — 1 млн 62 тыс. рублей. Из них средства республиканского бюджета составили 850 тыс. рублей, местного — 160 тыс. рублей. Вклад жителей — 53 тыс. рублей.

Ремонт грунтовой дороги — это не первый инициированный жителями Мыслеца проект. В декабре прошлого года по программе инициативного бюджетирования здесь был возведен новенький блочно-модульный клуб, еще ранее установлен памятник павшим в годы Великой Отечественной войны воинам-землякам, также по всему поселку было проведено уличное освещение.



Как отметила Анна Смолина, по программе инициативного бюджетирования в следующем году жители поселения планируют отремонтировать грунтовые дороги до кладбищ в поселках Мыслец и Путь Ленина, грунтовую дорогу в пос. Красный Атмал, асфальтовое покрытие в Красном Октябре. «Спасибо каждому за активное участие и поддержку! Совместными усилиями мы делаем наши села благоустроенными и уютными для комфортной жизни!» — выразила она благодарность сельчанам.

Татьяна Григорьевна Васильева, жительница поселка:

«Я живу в поселке с 1976 года. Раньше по нашей улице невозможно было ни проехать, ни пройти. Страдали не только люди, но и скотина. Теперь всем удобно! Нужное дело сделали!»



Валерий Иванович Васильев, житель поселка:

«Улица Октябрьская, на которой я живу, болотистая. Машины раньше здесь всегда застревали, толкали всем миром. Особенно проблематично было в межсезонье.

На инициативу отремонтировать дорогу всей улицей откликнулись без проблем. Это святое дело невозможно было не поддержать».



Сергей Владимирович Политов, житель поселка:

«Спасибо огромное подрядчикам за качественную и быструю работу. Настоящие профессионалы своего дела! Значимость программы инициативного бюджетирования трудно переоценить. Благодаря этой программе у нас, жителей, появилась реальная возможность напрямую влиять на развитие поселка. Это объединяет людей вокруг общих задач».



Ирина Владимировна Шамбина, жительница поселка:

«Эта дорога давно требовала ремонта. Болотистая почва год из года только добавляла проблем на нашей улице. В прошлом году мы пытались дорогу частично ремонтировать, для чего покупали машину асфальтной крошки, но проблему это не решило.

Когда мы с соседями узнали все подробности участия в программе инициативного бюджетирования, сразу подали заявку в сельскую администрацию. Нас поддержали, составили смету и отправили проект на конкурс. Позднее мы узнали, что наша заявка одобрена. Мы оперативно собрали 5 % от стоимости работ, это примерно около 6 тыс. руб. с каждого двора. Свою работу подрядчик сделал быстро и качественно. Все мы очень рады итогу!»

Ольга Дмитриева.









Было









Стало