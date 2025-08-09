За состояние мусорной контейнерной площадки отвечает ее владелец

Согласно законодательству, владелец в данном случае — это орган местного самоуправления или собственник земельных участков под контейнерными площадками. Его прямая обязанность — обустройство и содержание в нормативном состоянии мест накопления ТКО. Сюда можно отнести очистку площадки от снега и льда, от отходов вне контейнеров, подбор и подметание мусора вокруг контейнеров и бункеров. Региональный оператор «Ситиматик Чувашия» несет ответственность за обращение с ТКО от момента погрузки отходов в мусоровоз.



Важно также, что сама контейнерная площадка должна быть внесена в реестр мест накопления. В противном случае вывоз ТКО с данной площадки осуществляться не будет.



Гражданам, по месту жительства которых нет контейнерной площадки, необходимо обратиться в администрацию своего населенного пункта с заявкой на ее оборудование по всем правилам: она должна иметь трехстороннее ограждение, ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, подъезд должен быть шириной не менее 3,5 м при одностороннем движении и 6 м — при двустороннем.



Для накопления крупногабаритных отходов должна быть оборудована отдельная площадка.

По любым возникающим вопросам обращения с ТКО граждане могут обратиться в диспетчерский отдел регионального оператора по телефону 8(8352) 70-97-17 или написав в Telegram на номер +7(917)6502121.



Минприроды Чувашии.