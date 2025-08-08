Стартовала федеральная акция «Собери ребенка в школу»

В преддверии нового учебного года партия «Единая Россия» вновь проводит свою традиционную и очень важную федеральную акцию «Собери ребенка в школу».

По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Леонида Черкесова, для первоклассников и школьников из многодетных и малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовлены новые рюкзаки и канцелярские принадлежности. Особое внимание уделяется детям, чьи отцы находятся на специальной военной операции.

Подать заявку на получение помощи в рамках акции «Собери ребенка в школу» семьи, соответствующие критериям, могут до 1 сентября. Сделать это удобно через официальный сайт партии «Единая Россия» или обратившись непосредственно в региональный исполком, в общественные приемные партии в муниципалитетах (в Шумерле — ул. Октябрьская, д. 25; mik_492@chuvash.er.ru).



Подготовила Н. Владимирова.