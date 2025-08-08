Лето 2025 года: тревожные цифры

Статистика, опубликованная в сообществе «Скорая помощь и медицина катастроф Чувашии» в сети «ВКонтакте» говорит о том, что количество несчастных случаев на водоемах республики остается высоким, а вопросы безопасности на воде требуют пристального внимания.

С 1 апреля по 13 июля на водоемах Чувашии утонули 12 человек, в том числе 2 ребенка. К счастью, удалось спасти 7 человек, которые были доставлены в лечебные учреждения после оказания экстренной медицинской помощи. Для сравнения: в прошлом году за тот же период бригады скорой медицинской помощи выезжали по поводу утопления 41 раз и в 30 случаях это действительно были трагедии, включая гибель 6 детей.



Одной из главных причин несчастных случаев на воде является купание в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь расширяет сосуды, а холодная вода, наоборот, сужает их, что может привести к резкому перепаду давления и потере сознания. Кроме того, алкоголь может спровоцировать судороги в воде, особенно в холодной, что многократно увеличивает риск утопления. В состоянии опьянения ухудшается координация движений, снижаются реакция и способность оценивать риски.

К утоплению может привести и купание в неустановленных для этого местах. Например, при нырянии можно удариться головой о дно, потерять сознание и погибнуть. Трагический случай произошел 13 июля в Чебоксарах — утонули два студента из Судана. Что пошло не так, неизвестно, но очевидно одно — решение искупаться в запрещенном для этого месте стало для них фатальным.



Чтобы отдых у воды приносил только радость и положительные эмоции, необходимо помнить о правилах: купайтесь только в специально оборудованных местах, где есть спасатели; не заплывайте за буйки и другие ограждения; исключите употребление алкоголя перед и во время купания; не оставляйте детей без присмотра у воды ни на минуту, не разрешайте детям находиться около водоемов одним и купаться без присмотра взрослых. При пользовании сапбордами, лодками и катамаранами надевайте спасательные жилеты.

Помните, что ваша безопасность в ваших руках! Будьте внимательны и осторожны на воде!



А. Коконкина, студентка 1-го курса факультета филологии и журналистики ЧГУ им. И.Н. Ульянова.