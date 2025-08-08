Дело важное и нужное

Активисты волонтерского отряда «Счастливое будущее» гимназии № 8 продолжают свою важную работу по поддержке бойцов, участвующих в специальной военной операции. Раскрой вещей идет полным ходом.



На этой неделе гимназисты отправили на пошив очередную партию раскроенных вещей. В эту партию вошли 22 пары брюк, 12 толстовок, 92 пары рукавиц, 36 шапок.

Это важное и доброе дело объединяет не только учащихся гимназии, но и жителей города, которые поддерживают инициативу и помогают в сборе материалов.



Гимназия № 8.