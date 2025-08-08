Раньше в программе инициативного бюджетирования участвовали только жители сёл, теперь же и горожане получили возможность подключиться к решению местных вопросов. Программа с расширенными направлениями и увеличенным финансированием получила новое название — «Ниме — народный бюджет». Шумерлинские учреждения и общественные организации

с энтузиазмом восприняли нововведение, начав готовить свои проекты и заявки.

Готовится к участию в проекте и спортшкола «Олимп». Сейчас идет сбор подписей в поддержку проекта по развитию общественной инфраструктуры, а именно по созданию многофункциональной спортивной площадки.

Как рассказала газете старший администратор спортшколы Татьяна Чимрова, потребность в такой площадке возникла давно, ее строительство позволит разгрузить спортивный зал и создать комфортные условия для занятий футболом, волейболом и баскетболом в теплое время года. Также предполагается выделить сектор для профессиональных тренажеров.



Электронный макет объекта и смета уже готовы. Стоимость проекта – около 15 миллионов рублей. Так как в программе «Ниме – народный бюджет» прописан лимит стоимости одного проекта в 5 миллионов рублей, то инициативная группа разделила его на три подпроекта. В 2026 году на первом этапе предполагается подготовка территории (участок между Дворцом детского творчества и спортшколой), затем укладка покрытия и установка нового ограждения, на завершающем – наполнение площадки спортоборудованием и тренажерами.



«Ведем сбор подписей благополучателей в поддержку инициативы, чем их будет больше, тем больше баллов получит проект и тем значимым для общества он считается. Нам необходимо 1500 подписей. Пока собрали половину, — сообщила Татьяна Чимрова. — Сбор подписей осуществляется в фойе СШ «Олимп», также помощь оказывают спортивные волонтеры, с выходом на улицы и в организации города. Проект нами уже подготовлен, работаем над заявкой. До 14 августа все документы нужно передать в администрацию Шумерлинского округа. С 12 сентября проекты, прошедшие отбор, выйдут на онлайн-голосование на портале Чувашия онлайн. Голосовать смогут жители округа в возрасте 18 лет и старше. Победители, набравшие наибольшее число голосов, будут объявлены после 26 октября. Надеемся, что всё воплотим в жизнь. Сообща создадим в городе территорию здоровья и спорта!»

Наталья Игнатьева.