В республике зафиксированы факты вербовки детей в целях вовлечения в диверсионную деятельность

Ситуации, ставшие в последнее время актуальными, и к сожалению, основанными на реальных событиях, должны стать серьезным предупреждением для всех родителей и подростков. На днях пресечена попытка вовлечения 14-летнего школьника в диверсионную деятельность. За ней стояли украинские кураторы, использовавшие изощренные и жестокие методы манипуляции»,- сообщает официальный представитель УФСБ России по Чувашской Республике Марина Афанасьева.

Как это произошло?

Подросток начал общаться в интернете с симпатичной «девочкой» на сайте знакомств. Казалось бы, обычное виртуальное общение. После непродолжительной переписки ребенку позвонил мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины. Звонивший не просто просил о помощи – он угрожал убийством всей семьи подростка, если тот не выполнит его задание. Ошеломленный и напуганный ребенок, побоявшийся сразу рассказать о случившемся родителям, выполнил требование: осуществил фотосъемку одного из оборонных предприятий.

К счастью, мать подростка заметила резко изменившееся, подавленное и нервное состояние сына. Настойчивость помогла ей выяснить страшную правду. Семья немедленно обратилась в правоохранительные органы, что позволило пресечь дальнейшие действия злоумышленников и обеспечить безопасность ребенка.

Эта ситуация – не единичный случай, а опасная тенденция. Украинские спецслужбы целенаправленно используют уязвимость детей и подростков в сети.

Как действуют вербовщики?

Маскировка под сверстников: Создают фальшивые привлекательные профили (мальчиков, девочек) в соцсетях, на сайтах знакомств, в мессенджерах и игровых чатах.

Начинают с безобидных тем: общие интересы, музыка, игры, проблемы в школе или с родителями. Цель – вызвать симпатию и раскрепостить ребенка. После установления контакта «друг» исчезает, а его место занимает «куратор», применяющий жесткие методы: шантаж (угроза опубликовать личные переписки, фото), запугивание (угрозы расправой над ребенком и его семьей, задержанием сотрудниками ФСБ), манипуляции чувством вины или ложными обещаниями.

Чем это грозит ребенку?

Уголовная ответственность: Выполнение заданий диверсантов – это совершение тяжких преступлений (шпионаж, диверсия), за которые предусмотрена реальная уголовная ответственность, в том числе и для несовершеннолетних. Одна ошибка, совершенная под давлением, может сломать всю дальнейшую жизнь.

Что делать?

Поговорите со своим ребенком. Используйте эту историю как повод для важного разговора. Поделитесь этой информацией с другими родителями, в родительских чатах. Осведомленность – ключ к предотвращению трагедий. Сохраните номера телефонов доверия и контакты правоохранительных органов на видном месте (и в телефоне ребенка).

Безопасность наших детей – в наших руках и в их осведомленности. Бдительность, доверие и открытость в семье – главный щит против тех, кто пытается использовать неокрепшие души подростков в своих преступных целях. Если что-то кажется подозрительным – действуйте немедленно!

Ситуацию комментирует заместитель директора БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии, главный внештатный педагог-психолог системы образования Чувашской Республики Гульнара Самсонова: «Многие родители, поддавшись панике, начинают запрещать своим детям пользоваться Интернетом, устанавливают тотальный контроль их жизни и общения. Все это приводит к резкому обострению конфликтов в семье, к еще большему эмоциональному отдалению ребенка.



А ведь именно отсутствие доверия в семье, в общении с близкими и значимыми людьми является первопричиной подверженности ребенка всевозможным негативным воздействиям, включая и через Интернет. Родители должны понимать, что даже самые жесткие меры запретительного характера не гарантируют полную защиту детей и подростков от нежелательных воздействий».

Пресс-служба УФСБ России по Чувашской Республике.