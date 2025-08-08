Ветеран СВО из Шумерли стал полуфиналистом конкурса «Быть, а не казаться»

Всероссийский конкурс «Быть, а не казаться» проводится во второй раз по поручению Президента России Владимира Путина для формирования кадрового резерва наставников и популяризации их лучших практик.



В Чебоксарах прошло открытие четвёртого полуфинала конкурса. Он собрал 500 лучших наставников из 41 региона Поволжья и Урала. Ветераны специальной военной операции выступили экспертами на круговом собеседовании и конкурсных испытаниях участников.



Среди полуфиналистов есть 21 участник из Чувашии. Один из них — Денис Андреев, офицер, ветеран спецоперации, ныне возглавляющий шумерлинский Центр диспетчерской связи и оказания услуг и являющийся заместителем председателя Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа. Также Андреев участвует в республиканском кадровом проекте «Время СВОих» (подопечный зампредседателя Кабинета Министров Чувашии Максима Иванова), запущенном в Чувашии по поручению главы региона Олега Николаева.



Этап полуфинала продлится до 13 августа и проходит в пяти номинациях. Кроме конкурсных испытаний, в ходе полуфинала наставников ждёт насыщенная программа: собеседования с экспертами, практические задания, образовательные треки и знакомство с культурным наследием и национальными особенностями Чувашии.

Финал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться — 2025» пройдет в октябре в Казани.



По информации Чувашского филиала ГФЗО.