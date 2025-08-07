В 2024 их было 22 тысячи. Все 1577 бюджетных мест на бакалавриате и специалитете заполнены

Приемная кампания – 2025 в разгаре, более 27 тысяч заявлений было подано на бакалавриат и специалитет, в 2024 году эта цифра была скромнее – подали 22 тысячи заявлений. Несмотря на это, конкурс вырос на всех направлениях: на технические, медицинские и естественно-научные специальности – количество варьируется от 5 до 17 заявлений на место. Наиболее популярные: информационная безопасность, инженерные и медицинские специальности и строительство. Количество поданных заявлений от медалистов и выпускников с дипломами с отличием превысило 1600.

Средний балл ЕГЭ так же вырос, особенно на педиатрии и в Высшей инженерной школе.

По целевому набору в этом году уже поступили 200 человек, работа идет с ведущими предприятиями электроэнергетической и химической промышленности, активные заказчики целевого обучения — АО «ЧЭАЗ», АО «Элара», «НПП «Экра», «ВНИИР- прогресс», АО «Химпром», «Завод им.В.И. Чапаева» и другие. Предприятия заинтересованы в квалифицированных кадрах, поэтом работают со студентами с первого курса, а некоторые даже с выпускных классов школы.

В пределах отдельной квоты поступили 98 человек. Среди них около 70 – ветераны СВО и их дети, которым ЧувГУ дает дополнительный бонус – освобождает от оплаты за общежитие.

Андрей Александров, ректор ЧувГУ: «В этом году в конкурсах участвует более 8,5 тысяч физических лиц, в прошлом году – около 7 тысяч. Конкурс вырос, проходной балл повысился, это говорит о том, что все больше выпускников школ принимают решение учиться в регионе. Среди поступивших – победители и призеры Всероссийской Олимпиады школьников, конкурса «Большая перемена», региональных этапов олимпиад. Они могут выбрать любой вуз страны, но поступили ЧувГУ. И это очень радует».