За передачу сим-карт теперь штрафуют

В КоАП добавлена новая статья. Она вводит ответственность за незаконную передачу абонентского номера третьему лицу или предоставление доступа к услугам мобильной связи в обход договора.

Какие штрафы предусмотрены?

◽️Для граждан — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей

◽️Для индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей

◽️Для юрлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей

Передавать сим-карты теперь можно только членам семьи и близким родственникам. Передавая личный номер незнакомцам, человек рискует стать дроппером, то есть соучастником телефонных мошенников.

