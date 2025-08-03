Родители и дети вместе удостоились знака ГТО

Центром внимания последнего события стала выдача значков ГТО одновременно взрослым и детям в городе Шумерля. Особенностью мероприятия стал семейный характер: родители, принявшие участие в спортивных испытаниях совместно со своими детьми, также получили почетные медали и удостоверения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Эта инициатива показала наглядный пример совместного воспитания здоровых традиций семьи и популяризации массового спорта. Общее стремление вести активный образ жизни помогло многим семьям преодолеть барьеры и стать частью большого движения любителей фитнеса и активного отдыха. Награжденные выразили гордость и радость за совместные успехи и заявили о намерении продолжить развитие семейных спортивных традиций.

СШ Шумерли.