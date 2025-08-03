Министр спорта России подписал Приказы «О награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО»

195 688 человек во II квартале 2025 года доказали: они — самые сильные, быстрые и выносливые! А еще 860 героев с ограниченными возможностями здоровья показали, что границ не существует!

Приказ Министерства спорта России №153 нг: vk.cc/cNNhgN

Приказ Министерства спорта России №154 нг (для граждан с ограниченными возможностями здоровья): vk.cc/cNNhkw

С 1 января 2025 года более 810 тысяч человек выполнили нормативы комплекса.

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