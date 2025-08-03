Людям с инвалидностью компенсируют половину стоимости полиса ОСАГО

С начала года Отделение Социального фонда России по Чувашской Республике возместило 50 % стоимости полиса ОСАГО 227 жителям региона с инвалидностью.

На компенсацию страховой премии по договору ОСАГО в размере 50 % могут рассчитывать люди с инвалидностью любой группы, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации и абилитации (ИПРА).



Компенсация стоимости полиса ОСАГО предоставляется в течение календарного года на одно транспортное средство. В страховом полисе может быть указано не более трех водителей, включая самого гражданина или его законного представителя. Выплата назначается автоматически на основании сведений, поступивших из Федерального реестра инвалидов и Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Если сведения в информационных базах отсутствуют, то необходимо обратиться лично либо через представителя в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Чувашии или в МФЦ с заявлением, полисом ОСАГО и заключением о наличии медицинских показаний для приобретения транспортного средства. Компенсация выплачивается человеку, заключившему договор ОСАГО и уплатившему страховую премию. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней со дня поступления в реестр инвалидов и ЕГИССО всех необходимых сведений или со дня подачи заявления. Столько же дней отводится на перечисление средств.



Компенсация выплачивается тем же способом, что и другие выплаты получателю: через почту, на счет или банковскую карту.

Отделение СФР по Чувашии.