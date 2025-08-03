Выпускники школ Шумерлинского МО получили знаки ГТО перед поступлением в вуз

Перед началом вступительной кампании текущего учебного года состоялась важная акция в городе Шумерля.

Всем выпускникам образовательных учреждений, сдавшим нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в третьем и четвертом кварталах 2024 года, официально вручены знаки ГТО различных степеней.

Получение значка является дополнительным преимуществом при поступлении в учебные заведения высшего профессионального образования, демонстрируя высокие показатели здоровья и физического развития будущих студентов. Выпускники, успешно выполнившие установленные нормативы, получили возможность добавить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ и повысить шансы на зачисление в престижные университеты страны. Особое внимание было уделено роли регулярного участия школьников в сдаче норм ГТО как важному фактору формирования осознанного отношения молодежи к своему здоровью и будущему успеху в учебе и профессиональной деятельности.

СШ Шумерли.