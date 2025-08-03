Веткам не место в контейнере

К категории твердых коммунальных отходов (ТКО) относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.



А вот растительные отходы не могут быть приравнены к ТКО и они подлежат вывозу в соответствии с договором, заключенным с лицами (организациями), обладающими соответствующей разрешительной документацией.



С 1 сентября 2025 года вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2025 г. № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами», которым утверждаются в новой редакции Правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Подпунктом «в» пункта 36 Правил вводится прямой запрет на складирование отходов, образовавшихся при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, в местах накопления ТКО.



Минприроды Чувашии.