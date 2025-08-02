Летом 2023 года на участке улицы Интернациональной (между домами № 23 и № 10) велись работы по прокладке новых теплосетей по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Траншею потом, естественно, засыпали. А в 20-х числах ноября, в самый снегопад, по муниципальному контракту здесь уложили асфальт, весной на придорожные газоны насыпали чернозем.

Спустя год на этом участке новый асфальт, уложенный по «современной технологии укладки при минусовой температуре», местами просел, образовались ямы и провал, в который уходила вода во время дождей. К лету эти погрешности подлатали асфальтной крошкой.



Но теперь здесь образовался мокрый пятачок. После обильных летних дождей сначала стал проваливаться грунт под ногами пешеходов (ямки, заполненные сейчас, в засуху, водой, это и есть следы ног), затем начало мокнуть изнутри само асфальтовое покрытие как на проезжей части, так и на тротуаре. В зной эти «ноготворные водоемы» стали спасением для уличных собак, кошек, голубей и насекомых. Но вот как они поведут себя осенью, когда воды с небес польется еще больше? Не хотелось бы однажды из сводки новостей узнать о том, как автомобили или люди угодили в провал. Надеемся, администрация округа примет данный материал во внимание и обеспечит проведение необходимого обследования этого участка улицы.



Редакция.







