Первая многодетная семья в Чувашии воспользовалась господдержкой для строительства дома по эскроу

Семья Ижетниковых из деревни Петропавловск Шумерлинского округа стала первой в Чувашии, которая применила меры государственной поддержки для строительства частного дома с использованием эскроу-счета. На возведение жилья они направили жилищный сертификат, предоставленный как как многодетной семье, а также республиканский материнский капитал. С грядущим новосельем семью поздравил Глава Чувашии Олег Николаев.

Игорь и Анна воспитывают пятерых детей: Василия, Серафима, Розу, Анастасию и Всеволода. Сейчас они живут в доме 1972 года постройки площадью всего 40 квадратных метров. Изначально супруги планировали строить дом самостоятельно, но из-за проблем со здоровьем главы семьи эти планы оказались неосуществимы.

На выделенные средства – почти 5,4 млн рублей – Ижетниковы решили построить двухэтажный дом площадью 150 квадратных метров из СИП-панелей, со всеми удобствами для детей. Они уже заключили договор строительного подряда, и в следующем году семья планирует отметить новоселье.

Напомним, 1 марта в России вступил в силу федеральный закон, регулирующий использование эскроу-счетов в частном домостроении. Эта мера повышает прозрачность и безопасность рынка индивидуального жилищного строительства, в том числе по программам «Семейная ипотека», «ИТ-ипотека» и при использовании материнского капитала.

Правительство республики одобрило изменения в региональное законодательство, позволяющие направлять средства на строительство индивидуального жилья через подрядные организации с привлечением банковского финансирования. Ключевое условие – расчеты с подрядчиками должны осуществляться через эскроу-счета.

Справочно:

Информация о подрядных организациях, имеющих возможность построить дом безопасно с использованием эскроу счета, размещается на портале строим.дом.рф.

Справочная информация для граждан об использовании счетов эскроу в частном домостроении размещена на сайте спроси.дом.рф по ссылке.

Минстрой Чувашии.