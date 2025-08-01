Неравнодушие, смелость и мужество

Многие ли люди, заметив дымящееся здание, пойдут выяснять ситуацию? В лучшем случае вызовут пожарных. Но есть определенная категория людей, которые всегда спешат на помощь. В их числе и 21-летний шумерлинец Сергей Крымов, который недавно вывел из пожара двух женщин,

не дожидаясь прибытия огнеборцев.

Сергей — выпускник школы № 2. С детства увлекался танцами — посвятил 10 лет занятиям в ТСК «Экситон» и студии «Калинка». Еще более серьезное увлечение юноши — футбол, которым он занимается и по сей день под руководством тренера Алексея Селезнева. Сергей играет за основную команду «Шумерля-ШЗСА» и уже дважды (в 2023 и 2024 годах) становился чемпионом Чувашии в составе команды.



После школы Сергей Крымов поступил в Шумерлинский политехнический техникум на специальность повара-кондитера. Этот выбор был неслучайным: по материнской линии все женщины в его семье были поварами — мама (и в настоящее время), бабушка и прабабушка. Поэтому, поступив в техникум, Сергей решил продолжить семейную династию.



В 2024 году, завершив учебу, С. Крымов ушел в армию. Служил в Санкт-Петербурге, в Измайловском полку, в Росгвардии. Их батальон находился прямо в центре города, солдаты следили за обеспечением общественного порядка и безопасности.



Самоотверженные поступки в жизни Сергея были уже в период службы. Однажды он спас девушку от насильника, в другой раз обезвредил молодых людей, с оружием напавших на человека. Разве он мог оставаться в стороне?



Как считает Сергей, его характер сложился под влиянием отца — военного, участника чеченской войны. Он всегда говорил, что нельзя оставаться в стороне, когда кому-то нужна помощь. К сожалению, отца уже нет в живых, но его принципы всегда будут жить в сердце сына.

Из армии Сергей вернулся совсем недавно — 8 июня. В настоящее время живет в Чебоксарах. Там же после смерти мужа обосновалась и его мама. Со своей будущей деятельностью Сергей пока не определился, но хочет попробовать устроиться в спецчасть пожарных, ведь об этой профессии он мечтал с детства.



16 июля, когда случился пожар в доме № 3 по ул. Ленина, Сергей возвращался с игры — он специально приехал из Чебоксар в Шумерлю, чтобы принять участие в матче по футболу. Остановился поговорить с девушкой, обернулся и увидел дымящееся здание. От прохожих узнал, где и что горит, и понял, что нужно убедиться, что там нет людей. Уточнив, что пожарных уже вызвали, побежал осмотреть этаж.



В подъезде сидел мужчина весь в копоти и еле дышал. От него парень узнал, что в помещении есть люди. Оттуда валил густой черный дым, дышать было крайне тяжело. Зайдя внутрь, парень обнаружил женщину. Приложив к ее рту кофту, чтобы той было легче дышать, вывел под руки на улицу. Оставив ее в безопасном месте, Сергей вернулся и помог выбраться еще одной женщине.

Когда он в третий раз пошел осматривать помещение, больше никого не увидел, хотя, предположительно, там должен был быть мужчина. К счастью, к этому времени уже подоспели пожарные и смогли спасти и его. Убедившись, что всех вывели, Сергей ушел домой.



Эта история могла бы не попасть на газетные полосы, если бы не очевидцы произошедшего, которые позвонили в газету с просьбой найти молодого человека и написать о нем. Сергей очень удивился, когда с ним связался журналист газеты: «Я не считаю, что сделал что-то особенное. Думаю, что на моем месте каждый поступил бы так же», — сказал он. Впрочем, начальник ПСЧ-23 Иван Лескин так не считает: на практике такая самоотверженность встречается редко, и однозначно можно сказать, что это поступок смелого и сильного человека.

Татьяна Александрова.