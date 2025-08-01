Для жителей Чувашии доступна регистрация в Единой биометрической системе

В России отмечает растущий интерес к Единой биометрической системе (ЕБС). По данным вице-премьера – руководителя Аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко, в системе зарегистрировались порядка 7 миллионов россиян, что в четыре раза превышает показатели июля 2024 года (1,8 млн пользователей).

Для прохождения регистрации через приложение «Госуслуги.Биометрия» достаточно сфотографировать паспорт и сделать селфи — визит в офис не требуется. По оценке разработчиков, процесс занимает не более пяти минут. Приложение доступно жителям Чувашской Республики.

«Практическая польза цифровизации в повседневной жизни в том, что возможно дистанционно, без визита в офис, оформить банковскую услугу, получить SIM-карту или усилить защиту своего кабинета на Госуслугах. Единая биометрическая система – это, прежде всего, дополнительный удобный инструмент, позволяющий экономить время. Мы видим у наших жителей интерес к системе и обеспечиваем возможность ее использования в рамках федеральных стандартов», — отмечает министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

Единая биометрическая система остаётся добровольной и бесплатной для всех граждан России. Подключиться к ней можно в любой точке страны через мобильное приложение.

Минцифры Чувашии.