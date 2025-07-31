Учитель, вдохновляющий на открытия

30 июля 80-летний юбилей отметила ветеран педагогического труда, бывший учитель биологии школы № 1 Надежда Ивановна Самойлова.

Родилась юбилярша в 1945 году в Горьковской области. Закончила с отличием Арзамасский пединститут по специальности «учитель химии и биологии». После окончания института была распределена в Шумерлю. С 1967 года она работала в школе № 1 преподавателем химии и биологии. Затем преподавала только биологию.



В школе Надежда Ивановна проработала 35 лет, у нее было и классное руководство, и кружки, ходила с ребятами на экскурсии и в походы. На протяжении многих лет ее ученики были победителями и призёрами на городских и республиканских, зональных, всероссийских олимпиадах. Среди ее учеников много кандидатов и докторов биологических наук – Наталья Мокшина, Алексей Лукин, Галина и Оксана Микулинские. В 1981 году Н.И. Самойловой было присвоено звание заслуженного учителя Чувашской АССР, а в 1994 году — заслуженного учителя России. Является почётным гражданином нашего города.



Как биолог Надежда Ивановна открывала перед ребятами волшебный мир живой природы, показывала, что каждое растение и каждое животное — это уникальная история, полная чудес. Она учила видеть красоту в мелочах, ценить жизнь во всех её проявлениях и заботиться о нашем общем доме — Земле. Терпение и мудрость учителя создавали атмосферу, в которой каждый ученик чувствовал себя важным и значимым. Поэтому в сердцах учеников и в жизни школы Н.И. Самойлова оставила глубокий след.



Дорогая Надежда Ивановна, Ваши знания, преданность профессии и безграничная любовь к биологии сделали Вас не просто учителем, а настоящим проводником в мир природы и её тайн. Вы — наше вдохновение! Мы желаем Вам здоровья, счастья и радости. Пусть впереди будет множество новых открытий, ярких событий и приятных сюрпризов.



С любовью и уважением, коллеги, родители, ученики школы № 1.

Выпуск 1983 г.

Слово выпускникам

Дорогая Надежда Ивановна! Вы рождены в год Великой Победы и всегда являлись для меня олицетворением этой самой победы. Победы над собой, над трудностями, над усталостью и тревогами. Вы всегда идёте вперёд и ведёте за собой, за Вашей спиной спокойно и по-матерински тепло. Ваше стремление к новым знаниям, вершинам, победам на олимпиадах передавалось как вирус нам, Вашим ученикам. Вы отдаете свои знания все, без остатка и без сожаления.

Стойкая, выносливая, выдержанная и безгранично заботливая, добрая и щедрая. Для моего брата Саши, а иногда и для меня, Ваша квартира была теплым приютом. Вы учили дружить, дорожить этой дружбой и помогать друг другу. Вы мудрая, очень умная, трудолюбивая и поразительно красивая!



Вы педагог от Бога! Таких единицы! И это не лесть. В Вас изумительно сочетаются педагогический дар и широкая человеческая душа. Спасибо Вам огромное, что Вы были в моей жизни, во многом я старалась брать с Вас пример.



Будьте здоровы, живите долго в здравии и светлом уме, в радости и благоденствии! Пусть Ваше сердце всегда будет спокойно за сына. Пусть благодарные ученики никогда не забывают, кто дал им путевку в жизнь!



Безгранично Вас уважаю, всегда помню и люблю.

С юбилеем, лучший преподаватель биологии, Человек с большой буквы, дорогая Надежда Ивановна! Будьте счастливы!

Ирина Клячкина, выпуск 1983 г.

От всей души хотим поздравить Вас с великолепным юбилеем — 80-летием! Мы, Ваши бывшие ученики, выражаем слова благодарности и признательности за Ваш вклад в наше образование, профессиональное становление и личностное развитие. Ваше преподавание всегда было не просто передачей материала, а настоящим искусством, которое зажигало в нас желание стремиться к саморазвитию и неуклонному росту.



Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и радости, чтобы каждый день был наполнен новыми впечатлениями и любовью, которую Вы, безусловно, заслуживаете. Мы гордимся тем, что когда-то были Вашими учениками и получили от Вас такой ценный дар — знания и мудрость.

Выпускники 1989 г.

Самые лучшие воспоминания школьных лет оставила в наших сердцах замечательный человек и талантливый педагог Надежда Ивановна Самойлова. На её уроках биологии всегда была тишина, т.к. все ученики с огромным интересом слушали её, когда она рассказывала новый материал.

Многие из нас полюбили биологию только благодаря урокам Надежды Ивановны, а ее нестандартные вопросы заставляли нас мыслить по-другому и развиваться, находя ответы на сложные вопросы.

Благодарим Надежду Ивановну за её добросовестный труд и поздравляем с юбилейной датой.

Выпускники 1997 г.

Когда думаем о школьных годах, в памяти всплывает много хороших моментов, но с особой теплотой вспоминаем о нашем классном руководителе — Надежде Ивановне Самойловой. Действительно, она для нас была второй мамой: всегда старалась помочь во всем, поддержать, когда это было необходимо, дать нужный совет. А ее уроки биологии! Интереснее просто не было!



Надежда Ивановна, Ваш педагогический талант и преданность делу оставили яркий след в наших сердцах. Вы не только давали нам знания, но и учили быть честными, справедливыми и целеустремленными. Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости от общения с близкими.

Выпускники 1998 г.

Уважаемая Надежда Ивановна! От всей души поздравляю Вас с солидным юбилеем! Это замечательно, что вы сохраняете бодрость духа, оптимизм и не унываете! Желаю вам многие лета и здоровья, душевного равновесия и счастья!



Немножко вспомню школу… Из всех моих учителей мне больше всего нравились Вы и Иван Михайлович Шишов. От Вас исходили какая-то доброта, теплота и мудрость. Помнится, один раз на уроке Вы сказали: «Все улыбаются, но самая запоминающаяся улыбка у Сидягиной и Трынова». Еще запомнилось, как Вы учили нас постоянно готовиться к урокам (больше такой метод никто не применял): спросите на уроке, поставите пятерку, а на следующем уроке, к которому обычно ученики уже не готовятся, Вы опять вызовите к доске… Потом, в конце четверти, мы шли исправлять наши тройки на 4 на 5. В итоге за пару четвертей Вы меня перевоспитали.



В общем, мы Вас любим и помним, я и детям рассказывала о Вас. Будьте здоровы! Всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку.

С уважением, Ирина Сидягина, выпуск 1983 г.