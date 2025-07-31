Спилить, чтобы не засоряли

Власти Шумерли приняли решение спилить усыхающие ели, растущие в непосредственной близости от нового фонтана в парке. Об этом сообщается в группе Телеграм-канала администрации округа.

«Планируется провести все работы максимально аккуратно и в ближайшее время, — говорится в тексте. — Сделано это будет для поддержания эстетического вида парка и создания гармоничной композиции».



На вопросы жителей об остановке работы фонтана уже не раз администрация поясняла, что осыпающиеся еловые иголки забивают его форсунки.

Наталья Владимирова.