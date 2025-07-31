Защита лесов – ответственность общая

Сейчас, в пожароопасный сезон, когда риск возникновения лесных пожаров

значительно возрастает, особенно важно соблюдать установленные правила.

Не разжигайте костров! Это касается не только лесов, но и прилегающих к ним территорий. В период действия особого противопожарного режима строго запрещается разводить костры, готовить еду на углях либо с использованием прочих приспособлений, предусматривающих огонь.

Также не выбрасывайте горящие спички, окурки, материал, пропитанный горючим веществом, и всё то, что может спровоцировать пожар или легко воспламениться.



Напомним также, что при IV и V классах пожароопасности гражданам запрещено посещать леса. Это необходимо для вашей же безопасности! Соблюдайте правила и сообщайте о замеченных фактах лесных пожаров по номерам: 8 (8352) 40-24-00 — региональная диспетчерская служба, 8-800-100-94-00 — единая горячая линия.



Напомним, что сбережение лесов, в том числе и от пожаров, – задача федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Сбережем природу и леса для будущих поколений!

Минприроды Чувашии.