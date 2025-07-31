Для достижения цели применяется комплексный подход

Одна из задач федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» заключается в сокращении площадей лесных пожаров.

На сегодняшний день в режиме реального времени следить за пожарной обстановкой в лесах сотрудникам лесного хозяйства помогают 11 видеокамер. Устройства подключены к системе «Лесохранитель», что позволяет автоматически фиксировать задымление и передавать сигнал дежурному, который сообщает о факте лесопожарным формированиям, на территории которых и был обнаружен пожар.



Что касается своевременного обновления имеющегося автопарка лесничеств, то по итогам 2024 года вся лесопожарная техника в регионе была обновлена на 100 %. Ее закупка осуществлялась в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Всего же за период с 2019 по 2024 гг. было закуплено 70 единиц техники. Кроме того, суммарно за 5 лет для нужд лесничеств республики была приобретена 551 единица оборудования.



В распоряжении лесников имеются и такие эффективные помощники, как беспилотные летательные аппараты. 11 устройств для Чувашии были закуплены в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Еще 3 беспилотника поступят в Чувашию до конца текущего года.



Основное обучение по управлению БПЛА сотрудники лесного хозяйства прошли еще в 2023—2024 годах. На сегодняшний день соответствующий навык имеют 55 человек. Также на днях в Канашском лесничестве для сотрудников лесной отрасли Чувашии прошел обучающий семинар-совещание по организации работы беспилотных летательных аппаратов при охране лесов от пожаров, в котором приняли участие представители МЧС республики.



В регионе продолжится важная работа по сохранению лесов и снижению количества лесных пожаров, стоит амбициозная задача – сократить площади лесных пожаров по отношению к 2021 году более чем наполовину. Планируются закупка и обновление инвентаря и техники, проведение контрольно-надзорных и профилактических мероприятий.



Минприроды Чувашии.