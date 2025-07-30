На полях округа в разгаре уборочная страда

Ключевые показатели на 29 июля: собрано 1198 тонн зерна, обмолочено 390 га уборочных площадей, средняя урожайность с гектара по округу составляет 31 центнер. Всего предстоит убрать более 6000 га зерновых и зернобобовых культур, включая 2328 га озимых зерновых.

Первым в округе приступило к полевым работам сельскохозяйственное предприятие «Комбинат». По состоянию на 29 июля здесь было убрано 100 га зерновых культур. Средняя урожайность озимой пшеницы достигла 30 центнеров с гектара.



АО «Вурнарский мясокомбинат» успешно убирает озимую пшеницу. Убрано более 500 га, урожайность превысила 35 центнеров с гектара.



АО «Агрофирма «Куснар» убирает на полях ячмень, урожайность которого превышает 50 центнеров с гектара.

Источник: Тг-канал администрации Шумерлинского округа.