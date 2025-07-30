Жители Чувашии начали массово получать штрафы за разговоры по телефону за рулем. Нововведение действует с 21 июля.

В Чебоксарах на камерах фотовидеофиксации нарушений ПДД включили функцию выявления ещё одного нарушения – использования смартфонов за рулём. Запуск проводится поэтапно и в скором времени за это нарушение ПДД будут штрафовать практически все камеры на территории региона.

Штраф составляет 1500 рублей. Водители могут оплатить штраф со скидкой 25 % (дается 30 дней с момента вынесения постановления).



С помощью только одной камеры за сутки выявляется более 50 фактов использования мобильных устройств. Причем, немало нарушений со стороны водителей общественного транспорта.

ГИБДД Чувашии.