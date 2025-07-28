Работающим пенсионерам повысят пенсии

Отделение СФР по Чувашской Республике в беззаявительном порядке с 1 августа проведет перерасчет страховых пенсий более 76 тысячам жителей региона, работавших в 2024 году.

Корректировка выплат коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Будут увеличены страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца в том случае, если имеются неучтенные страховые взносы по кормильцу.

«Перерасчет пенсии для каждого работающего пенсионера рассчитывается индивидуально. Сумма прибавки зависит от официальной заработной платы и количества отработанных в 2024 году месяцев: чем выше заработная плата и количество отработанных дней в году, тем больше будет увеличена пенсия. Увеличенную пенсию региональное Отделение перечислит в августе по стандартному графику вместе с пенсией», — рассказал управляющий Отделением СФР по Чувашии Валерий Николаев.

Максимальная прибавка составляет 3 ИПК. Его стоимость для проведения корректировки зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию или вновь начал трудится после увольнения.

Напомним, что с 2025 года Отделение СФР по Чувашии также возобновило индексацию пенсии всех работающих пенсионеров. Повышение выплат для них теперь осуществляется на общих основаниях с неработающими пенсионерами с учетом инфляции за предыдущий год.

Если остались вопросы, вы можете обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01.

чувашинформ.рф