В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами Минздрава Чувашии

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике по материалам прокуратуры Чувашской Республики и УФСБ России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное из личной заинтересованности), ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации) по фактам совершения противоправных деяний должностными лицами Министерства здравоохранения Чувашской Республики", — сообщает официальный представитель УФСБ России по Чувашской Республике Марина Афанасьева.

По версии следствия, в феврале 2024 года должностные лица Министерства здравоохранения Чувашии заведомо зная, что на базе ГУП «Фармация» хранилось большое количество упаковок дорогостоящего лекарственного препарата с истекающим сроком годности, не приняв меры к своевременному распределению препарата между медицинскими учреждениями республики для назначения нуждающимся в лечении лицам, решили создать видимость его своевременного использования. Для этих целей они дали поручение о направлении препарата в аптеки и одно из медицинских учреждений республики, после чего поручили подчиненным сотрудникам (врачам) внести задним числом в Республиканскую медицинскую информационную систему не соответствующие действительности сведения о якобы назначении указанного препарата пациентам, которые в действительности в данный промежуток времени за медицинской помощью не обращались.

Следователем проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы.



Комментирует доцент кафедры публичного права юридического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, кандидат юридических наук Владимир Медведев: «Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет».

СУ СК РФ по Чувашской Республике.