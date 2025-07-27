Отделение СФР по Чувашии не учитывает доходы от подработки подростков при назначении единого пособия

В период летних каникул многие студенты и школьники ищут возможность подзаработать, а родители задаются вопросом — как летний заработок ребенка будет учитываться при назначении единого пособия.

При назначении единого пособия доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет не включаются в общий доход семьи, если дети учились в школе или очно в высшем, а также в среднем учебном заведении не менее 6 месяцев расчетного периода. Эта норма действует с 1 июня 2024 года.



При обращении за назначением выплаты факт обучения ребёнка необходимо отметить в соответствующей графе заявления и подтвердить, предоставив справку с места учебы в ближайшую клиентскую службу Отделения СФР по Чувашии.



Правила не распространяются на доходы школьников и студентов от самозанятости — они по-прежнему учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи. Также при определении права на единое пособие в расчет берутся доходы студентов-очников от 18 до 23 лет, включая их стипендию и заработок.



В Чувашии сегодня единое пособие получают родители более 97 тысяч детей. Выплата назначается семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума на душу населения (15 428 рублей) и имущество в пределах установленной нормы.

Пособие устанавливается на 12 месяцев, получать его можно на каждого из детей в возрасте до 17 лет.



Размер назначенной выплаты зависит от материального положения семьи и может составлять 50 %, 75 % или 100 % детского прожиточного минимума в регионе. В Чувашской Республике величина прожиточного минимума на ребёнка установлена в размере 14 965 рублей, соответственно, сумма выплат на детей варьируется от 7 485 рублей 50 копеек до 14 950 рублей.

Важно! Периоды летней подработки засчитываются в страховой стаж и позволяют обучающимся увеличить индивидуальный пенсионный коэффициент. Отделение Социального фонда по Чувашии напоминает, что формирование пенсионных прав возможно только при официальном трудоустройстве с выплатой «белой зарплаты».

Единый контакт-центр Отделения СФР по Чувашии: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.