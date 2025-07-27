Как сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов, за первые шесть месяцев этого года в республике ввели в эксплуатацию 454,4 тыс. кв. м жилой недвижимости. Из них 274,6 тыс. кв. м приходится на индивидуальные жилые дома, 179,7 тыс. кв. м — на многоквартирные.



Всего в этом году в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется ввести 818 тыс. кв. м жилья. Годовой план выполнен на 55,6 %.



Лидерами по темпам строительства остаются Чебоксары, Чебоксарский округ, Новочебоксарск и Канашский округ.



Перед регионом стоит амбициозная цель: к 2030 году увеличить ежегодный ввод жилья до 1,2 млн кв. м. Эта задача была поставлена Главой Чувашии Олегом Николаевым и является ключевым направлением развития жилищной политики республики.



Минстрой Чувашии.