Уметь слышать фальшивые ноты

Кого-то может удивить такое неожиданное название статьи, но автор в порыве чувствительности может позволить себе и кислые слова… Не обижайся, дорогой читатель, ведь автор был разочарован в своих ожиданиях. Вот и получилась какая-то витиеватая статья. Да и скажем,

что такие статьи случаются нечасто.

Но вернёмся к названию, а к помощи призовем С.И. Ожегова со своим «Словарем русского языка». Полистайте его, не пожалеете. Ведь «книги пишутся с помощью книг». Это слова знаменитого Пьера Буаста.



Хорошая новость? Кто-то хочет восстановить «теремок» — объект культурного наследия — под музей. А если подумать? На это нужны огромные деньги. И будет там такая теснотища! Не лучше будет вместо него построить там современное здание, на котором соорудить памятный знак с надписью, что здесь был дом, построенный для стахановцев. Об этом рассказывал Н.В. Лобочков, заслуженный строитель Чувашии, знавший сей факт не понаслышке.

Новым зданием можно было бы закрыть огромную свалку в центре города и облагородить дворовую территорию.



Напрочь снесен дом по Клубному переулку (ныне — улица Урукова). Обидно, что своими руками снял с него эту историческую табличку и передал в краеведческий музей. А куда же еще? Никому уже невдомек, что за клуб это был, что там была школа ФЗО.



А рядом Зелёный переулок. С конюшнями для рабочих лошадей и брабансонов тоже. Лёнин сад, шведские дома, загадочный дом № 1 по ул. Интернациональной и много чего другого…

Кому, как не нашим краеведам, Совету ветеранов рассказать нашим горожанам и их детям об этом? А теперь у нас есть и Дом детской журналистики на территории станции юннатов.



Самое время составить путеводитель по шумерлинскому краю, хотя бы в рубленом стиле, не вдаваясь в подробности, в которых можно утонуть… Подавать живым веселым языком, чтобы не утомлять читателя и чтобы ему хотелось еще больше узнавать о родном крае.



А. Лосев.

От редакции

Тема, поднятая нашим читателем, особенно актуальна в год 105-летия Чувашской автономии, 80-летия Великой Победы, 90-летия Шумерлинского района. Будем благодарны, если старожилы, как горожане, так и селяне, поделятся в газете воспоминаниями о местах своей юности, о событиях тех далёких лет, о встретившихся на жизненном пути интересных людях.

Возможно, что ваши истории станут основой будущего путеводителя края, о необходимости создания которого высказывается автор.