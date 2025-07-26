Путешествия открывают новые горизонты

В период летних каникул активисты молодежного клуба РГО «Шумерлинские путешественники»

и их наставники из Движения Первых отправились в большое путешествие по Северному Кавказу.

За неделю экскурсанты ознакомились с культурой и колоритом этого удивительного края, посетив 5 регионов России: Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Ставропольский край.



В Пятигорске путешественники своими глазами смогли увидеть лермонтовские места, горы Бештау и Машук, парк «Цветник» и грот Дианы.



В Чеченской Республике перед учениками предстал Грозный с его великолепной городской и парковой архитектурой во всей красе и контрастности.



В Ингушетии особенно интересными всем показались древние башенные комплексы и Мемориал памяти и славы.



Сильное впечатление на всех произвело посещение города Беслан, где ребята почтили память погибших при теракте в школе № 1.



Бесконечный восторг у ребят вызвал подъём на Эльбрус — самую высокую горную вершину не только Северного Кавказа, но и всей Европы.



Кроме экскурсий у юных путешественников состоялось немало полезных встреч – с автором проекта «Зарядка со смыслом», председателем Совета регионального отделения Движения Первых, депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики Асланом Шипшеевым.



В большом зале мэрии Нальчика прошла встреча со специалистами Управления по молодежной политике во главе с начальником Анзором Афашаговым. В формате открытой беседы стороны поделились успешными практиками, рассказали об интересных мероприятиях и инициативах, направленных на поддержку и развитие молодежи. Шумерлинцы порадовали присутствовавших музыкальными номерами под национальную музыку, а в завершении встречи были вручены благодарности и памятные подарки, символизирующие дружбу и сотрудничество между регионами.



Наша поездка не получилась бы такой насыщенной и полной, если бы в нее не вложила свою душу Фатима Руслановна Куршева, учитель из Канаша, организовавшая поездку группы из Чувашии на свою малую родину.



Путешествие на Кавказ было невероятным. Ребята испытали целый шквал положительных эмоций, обогатились знаниями. Надеемся, что такие поездки, которые знакомят учеников с богатейшим культурным наследием республик России, в дальнейшем станут доброй традицией.



Е. Голованова, председатель молодежного клуба «Шумерлинские путешественники».