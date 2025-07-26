Постройте дом своей мечты

Участники СВО могут самостоятельно выбрать участок земли.

Как сообщает Управление Росреестра по Чувашии, на электронном сервисе «Земля для стройки» на платформе «НСПД» размещены данные о земельных участках для предоставления в собственность участникам специальной военной операции.



Для того чтобы найти подходящий участок и получить полную информацию о свободной земле, необходимо зайти на платформу «НСПД» и авторизироваться через Госуслуги.

Всего в сервисе «Земля для стройки» есть данные о 131 земельном участке для строительства жилых домов на территории Чувашии (из них 98 для индивидуального жилищного строительства и 33 для многоквартирных домов).



Напомним, что земельный участок для участников СВО предоставляется при соблюдении определенных требований. Ознакомиться с ними можно по ссылке publication.pravo.gov.ru.

«В республике ведётся последовательная работа по поддержке участников специальной военной операции. Военнослужащим помогают интегрироваться в мирную жизнь. Заявление о получении участка можно подать как через портал НСПД, так и в любом офисе МФЦ Чувашии. В совокупности все это позволяет оперативнее подавать документы на федеральные и региональные меры поддержки», — подчеркнул заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.