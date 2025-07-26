О безопасности на воде

Лето в разгаре и в жарские дни многие непременно отправляются отдыхать на водоемы.

Независимо от вида водоёма, будь то море, река, озеро или пруд, каждый человек должен знать

и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности. Купание в нетрезвом

состоянии в необорудованных местах, отсутствие присмотра за детьми, неадекватная оценка

своих физических возможностей и сил – все это зачастую приводит к трагическим последствиям!

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, температура воздуха +20-25 градусов.

Существенное значение имеет и место купания. На официально допущенных к эксплуатации пляжах отдых и купание безопаснее всего, поскольку здесь несут дежурство спасатели и медицинские работники.



Находясь в походе или отдыхая на «диком» водоеме, не забывайте об опасностях, которые таит вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко. Помните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра на берегу.

При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего судороги охватывают икроножные мышцы. В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Следует помнить, что работа сведённой мышцей ускоряет исчезновение судорог. Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги охватили ноги, и их не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное в этой ситуации заключается в мобилизации всех сил на выход из создавшегося положения, подавление страха и паники.



Лицам, имеющим хронические заболевания, приводящие к опасным состояниям здоровья, сопровождающихся приступами (эпилепсия, диабет, астма, инсульт и другие), купание рекомендуется осуществлять после консультации с врачом и в сопровождении лиц, способных оказать первую помощь при возникновении приступов. Купаться следует в специально оборудованных для этого местах, на пляжах и по возможности вблизи спасательных постов.

Если вы собираетесь на речную прогулку, соблюдайте меры безопасности. Количество спасжилетов на судне должно быть равным числу пассажиров. Надевайте жилет на себя, а не храните в специальном отсеке. Ведь далеко не всегда можно предугадать опасный момент и быстро надеть на себя жилет во время движения. Это можно сравнить с поездкой на автомобиле: при неожиданном резком торможении никто не успеет пристегнуть ремни безопасности.

МЧС России по Чувашии.