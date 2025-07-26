Не будьте беспечны с огнем

На территории Чувашской Республики действует особый противопожарный режим. Поэтому запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы,

а также проведение иных пожароопасных действий. Под запретом также использование различных приспособлений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также земельных участках, примыкающих к землям сельхозназначения.

Особый противопожарный режим предполагает введение запрета посещения гражданами лесов при IV и V классах пожарной опасности в зависимости от условий погоды. С целью контроля за соблюдением ограничений спланирована работа мобильных групп для патрулирования наиболее опасных в пожарном отношении лесных участков.



Нарушителям требований пожарной безопасности в этот период грозят крупные штрафы. Для граждан сумма взысканий составит до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч рублей, для организаций – до 800 000 тысяч рублей.



Если пожар приведет к крупному ущербу, травмам или гибели людей, виновным грозит уголовная ответственность (ст. 168, 219 УК РФ). Поджоги травы, повлекшие уничтожение леса, наказываются по ст. 261 УК РФ.



Помните о необходимости быть предельно осторожными при обращении с огнем. Своей беспечностью можно подвергнуть риску не только себя, но и своих близких!

В случае ЧП звоните по телефонному номеру 01 (с мобильного следует набирать 101 или 112).

МЧС России по Чувашии.