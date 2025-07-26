Дню Военно-морского флота посвящается

27 июля в нашей стране отмечается День Военно-морского флота, корни которого заложены и берут свое начало с 30 октября 1696 года с постановления государя императора Петра I «Морским судам быть…».

В современной России День ВМФ отмечается как государственный праздник, являясь Днём воинской Славы. Нашим многонациональным народом он воспринимается тепло и душевно.

Военно-морской флот России обеспечивает защиту и оборону нашего Отечества с морского направления и способен выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего. Флот оснащен ядерным вооружением и это является сдерживающим фактором для стран НАТО, позволяющим поддерживать баланс мирного существования на земле.



В год 80-летия Великой Победы мы не должны забывать о том, как наши отцы и деды закончили Вторую мировую войну. Силами Тихоокеанского флота была разгромлена Квантунская армия Японии на морских восточных рубежах, освобождены острова Сахалин и курильской гряды — Туруп, Итуруп, Шикотан, Кунашир, Парамушир.



Хочется подчеркнуть, что служба на флоте очень не проста и многим отличается от службы в других видах и родах войск. Моряки верны присяге и воинскому долгу, где самоотверженность, храбрость, дружба и товарищество являются неотъемлемым успехом в ратном деле. Лично я не понаслышке знаю флотскую службу, так как довелось послужить, обслуживая реакторы подводных лодок Тихоокеанского флота. По моим стопам пошел и сын — прослужил на Балтийском и Северных флотах и продолжает обеспечивать боеспособность нашего Отечества.



Многие шумерлинцы служили и продолжают служить на Северном, Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском флотах, Каспийской и Амурской флотилиях, неся «боевые вахты» в любых погодных условиях, обеспечивают мирную жизнь нашей России. Мы, ветераны Военно-морского флота, в последние годы гордимся, что все наши флоты (особенно Черноморский), принимающие непосредственное участие в специальной военной операции, высокоточным вооружением морского базирования наносят огневое поражение в ликвидации вооружения киевского неонацистского режима и наемников, вносят большой вклад в продвижение вперёд армии России.



27 июля в 10.00 час. у Якоря памяти военных моряков (при входе на ярмарку «Зеленый базар») состоится торжественный митинг и построение ветеранов флота. Организаторами являются капитан 2-го ранга в отставке В.Д. Прохоров, капитан 3-го ранга в отставке Н.И. Гамов, мичман в отставке А.М. Аллямов. Приглашаем шумерлинцев и гостей города принять в этом непосредственное участие.



В. Красильников, секретарь правления Совета ветеранов ВС г. Шумерли.