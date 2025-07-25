Шумерлинец Максим Павлов — подопечный министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в рамках региональной программы «Время СВОих». Об этом Владимир Максимов рассказал в своем телеграм-канале.

Напомним, что проект «Время СВОих» инициирован Главой Чувашии Олегом Николаевым с целью формирования команды лидеров, способных менять жизнь региона и страны к лучшему.

Максим — выпускник Шумерлинского политехнического техникума по специальности «технология машиностроения». После окончания техникума недолго работал на комбинате автофургонов газоэлектросварщиком.



В ноябре 2021 года был призван в армию, служил в мотострелковой Таманской дивизии под Москвой.



В период нахождения на СВО служил пулеметчиком, дослужился до звания младшего сержанта, командовал отделением и был удостоен медали «За воинскую доблесть» II степени.

Как отмечает Владимир Максимов, у Максима большое желание участвовать в жизни родного города и стремление сделать его лучше, чтобы молодежь оставалась там, видя перспективы для развития.



«Договорились, что он включится в реализацию программы «Ниме — Народный бюджет». Это хорошая возможность получить опыт в сфере муниципального управления и взаимодействия с жителями. Кроме того, подопечный ознакомится с практической деятельностью в сфере благоустройства и развития территорий на базе министерства и подведомственных учреждений», — отмечает министр.



Подготовила Т. Александрова.